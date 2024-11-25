Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Зенита» Медведев ответил Туктамышевой, которая хочет сыграть за команду

Глава «Зенита» Медведев ответил Туктамышевой, которая хочет сыграть за команду
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на слова фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Ранее чемпионка мира 2015 года заявила о желании сыграть за «Зенит». Медведев заявил, что клуб готов ей предоставить игровое время в своей медиакоманде «Чисто Питер».

«Мы готовы проверить Елизавету Туктамышеву за «Чисто Питер», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. Ранее эксперимент с привлечением фигуристки в футбол устроило московское «Динамо». На выставочный матч с «Амкалом» бело-голубые пригласили в состав Евгению Медведеву.

Материалы по теме
Елизавета Туктамышева заявила о желании сыграть за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android