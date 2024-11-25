Глава «Зенита» Медведев ответил Туктамышевой, которая хочет сыграть за команду

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на слова фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Ранее чемпионка мира 2015 года заявила о желании сыграть за «Зенит». Медведев заявил, что клуб готов ей предоставить игровое время в своей медиакоманде «Чисто Питер».

«Мы готовы проверить Елизавету Туктамышеву за «Чисто Питер», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. Ранее эксперимент с привлечением фигуристки в футбол устроило московское «Динамо». На выставочный матч с «Амкалом» бело-голубые пригласили в состав Евгению Медведеву.