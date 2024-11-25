Николай Наумов: у «Локомотива» со «Спартаком» получилась безбашенная игра

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от дерби железнодорожников со «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 5:2.

«Конечно, неожиданно, что «Локомотив» проиграл «Спартаку» с таким разгромным счётом. Но у молодой команды случаются такие провалы. Были провалы в играх с «Краснодаром» и «Химками», а теперь случился и со «Спартаком». Тренерскому штабу нужно внимательно анализировать такое, чтобы исключать их. Станкович очень правильно построил игру — он приставил к Батракову цепкого полузащитника Умярова, который закрыл его. А «Локомотив» остался без системообразующего игрока — остались только стандарты. За счёт этого Угальде выдал фееричный матч.

«Локомотив» пропустил глупый гол из-за ошибки вратаря. Но нельзя нестись вперёд отыгрываться сломя голову. Надо было продолжать гнуть свою линию, так действуют опытные команды. А молодые ребята побежали вперёд, думая, что отыграются, но получили ещё два. Потом наладили игру, отыграли два и снова побежали вперёд, пропустив ещё два. У «Локомотива» получилась безбашенная игра», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.