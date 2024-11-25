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Александр Соболев рассказал, как решил помочь пострадавшим после теракта в Москве

Александр Соболев рассказал, как решил помочь пострадавшим после теракта в Москве
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как решил помочь пострадавшим после террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Москве.

— Я приведу пример. Трагедия, которая произошла в «Крокусе». Вот просто так совпало, когда открыли сбор. И я просто… Ну что в моей голове было? Я сидел в социальных сетях и увидел у какого-то блогера, не помню у кого, что сбор открыли. И он туда перевёл деньги. Я просто это увидел у него. И думаю, я тогда тоже переведу. И выложил это тоже. Почему выложил. Я случайно это увидел. Думаю, блин, может быть, если я это увидел у него, может быть, если я выложу, люди тоже это увидят. Ну и как бы вот я выложил, и, конечно, началось это…

— И что было? Что за реакция? Что это для хайпа?
— Ну что, да, конечно, — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий».

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