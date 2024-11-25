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Полузащитник «Химок» Корредера охарактеризовал Франка Артигу как тренера и человека

Полузащитник «Химок» Корредера охарактеризовал Франка Артигу как тренера и человека
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Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера охарактеризовал главного тренера подмосковной команды Франка Артигу.

«Франк очень хороший человек. Он понимает футболистов, их нужды и проблемы. Всегда готов помочь. Как тренер Артига адаптируется к игрокам, которыми располагает. Его футбольная философия сформировалась в «Барселоне». Весь мир знает, как играет эта команда. Но Артига подстраивается под особенности лиги. Она сильно отличается от испанской. Футбол в России более атлетичный, быстрый. Меньше контроля мяча. Франку нужно адаптироваться к чемпионату и к подбору исполнителей, чтобы набирать очки и укреплять команду», — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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