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Стала известна символическая сборная женской Суперлиги-2024

Стала известна символическая сборная женской Суперлиги-2024
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Пресс-служба женской Суперлиги опубликовала символическую сборную чемпионата России — 2024. В список лучших футболисток завершившегося сезона вошли:

  • вратарь: Наталья Воскобович («Зенит», Санкт-Петербург);
  • защитницы: Невена Дамьянович (ЦСКА, Москва), Вероника Куропаткина  («Зенит»), Алсу Абдуллина («Локомотив», Москва), Юлия Плешкова (ЦСКА);
  • полузащитницы: Тияна Филипович, Марина Фёдорова (обе – «Спартак», Москва), Екатерина Пантюхина («Зенит»), Лаисса («Локомотив»);
  • нападающие: Габриэла Гживиньска («Зенит»), Франциска Ордега (ЦСКА).

Напомним, «Зенит» занял первое место в чемпионате России — 2024. Команда набрала 68 очков в 24 матчах. ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.

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