Непомнящий: после «Сабаха» Василий Березуцкий сможет возглавить топ-клуб РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение бывшего игрока московского ЦСКА Василия Березуцкого главным тренером азейрбаджанского «Сабаха».

«Дай бог, чтобы у Василия Березуцкого получилось в «Сабахе», ведь в Азербайджане не всё просто. Но там преобладает русский язык, с которым ему будет попроще. Я не знаю команду, но ему должно повезти, ведь у него хорошие знания и большой опыт. Ему давно надо было тренировать в качестве главного. Наверное, после «Сабаха» Березуцкий сможет возглавить топ-клуб РПЛ», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 25 ноября, «Сабах» объявил о назначении Василия Березуцкого главным тренером клуба. На данный момент команда идёт на пятом месте в азейрбаджанской Премьер-лиге.