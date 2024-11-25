Давид де Хеа сделал тройное спасение в матче «Комо» — «Фиорентина» в Серии А
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Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа трижды выручил свою команду за несколько секунд матча с «Комо» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Эпизод случился по ходу первого тайма, во втором «фиалки» забили второй гол и одержали в чемпионате седьмую победу подряд.
Италия — Серия А . 13-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Адли – 19' 0:2 Кин – 68'
Удаления: Доссена – 90+2' / нет
Фото: Кадры из трансляции
34-летний де Хеа в 10 матчах Серии А пять раз сыграл «на ноль», пропустив в оставшихся встречах семь мячей. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён со стороны «Фиорентины».
Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведёт 29 ноября, когда на домашнем поле встретится с «Пафосом» в рамках Лиги конференций.
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