Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид де Хеа сделал тройное спасение в матче «Комо» — «Фиорентина» в Серии А

Давид де Хеа сделал тройное спасение в матче «Комо» — «Фиорентина» в Серии А
Комментарии

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа трижды выручил свою команду за несколько секунд матча с «Комо» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Эпизод случился по ходу первого тайма, во втором «фиалки» забили второй гол и одержали в чемпионате седьмую победу подряд.

Италия — Серия А . 13-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Адли – 19'     0:2 Кин – 68'    
Удаления: Доссена – 90+2' / нет

Фото: Кадры из трансляции

34-летний де Хеа в 10 матчах Серии А пять раз сыграл «на ноль», пропустив в оставшихся встречах семь мячей. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён со стороны «Фиорентины».

Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведёт 29 ноября, когда на домашнем поле встретится с «Пафосом» в рамках Лиги конференций.

Материалы по теме
Главная сенсация Серии А. Новый клуб де Хеа рвётся в Лигу чемпионов
Главная сенсация Серии А. Новый клуб де Хеа рвётся в Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android