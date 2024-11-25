Давид де Хеа сделал тройное спасение в матче «Комо» — «Фиорентина» в Серии А

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа трижды выручил свою команду за несколько секунд матча с «Комо» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Эпизод случился по ходу первого тайма, во втором «фиалки» забили второй гол и одержали в чемпионате седьмую победу подряд.

Фото: Кадры из трансляции

34-летний де Хеа в 10 матчах Серии А пять раз сыграл «на ноль», пропустив в оставшихся встречах семь мячей. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён со стороны «Фиорентины».

Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведёт 29 ноября, когда на домашнем поле встретится с «Пафосом» в рамках Лиги конференций.