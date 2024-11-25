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Испанский полузащитник Корредера объяснил, почему принял предложение «Химок»

Испанский полузащитник Корредера объяснил, почему принял предложение «Химок»
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Полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал, почему решил перейти в подмосковный клуб.

«Всё ради возможности играть в первом дивизионе. Выступления на высшем уровне всегда были моей целью. Я хочу улучшаться как футболист. Делать это можно в разных уголках мира, в том числе в России.

Для меня была важна личная заинтересованность Франка [Артиги], которого я давно знаю. Я посчитал Москву подходящим местом для жизни на первом зарубежном этапе карьеры. Слышал много хорошего об этом городе. А «Химки» — интересный проект. Клуб стремится закрепиться в Премьер-Лиге, и я постараюсь ему в этом помочь», — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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