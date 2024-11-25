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Наумов: Лантратову нужно дать передышку — Митрюшкин же не мальчик для битья

Наумов: Лантратову нужно дать передышку — Митрюшкин же не мальчик для битья
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что вратарю железнодорожников Илье Лантратову необходимо дать отдых после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Лантратову нужно дать передышку. В «Локомотиве» есть два качественных вратаря — Митрюшкин же не мальчик для битья. В команде очень сильный тренер вратарей Заур Хапов, который работал у меня. Я прекрасно знаю, как он умеет работать с вратарями. Наверное, Галактионову нужно больше прислушиваться к Хапову. Уже по тренировкам будет видно, вратарь в порядке или нет. Голкиперу обязательно нужно давать передышку, иначе он может совсем сломаться. Сейчас будет кубковый матч, где в старте поставят Митрюшкина. Он ни разу не подвёл команду, проведя все матчи надёжно. Если он сыграет нормально, то его можно поставить в РПЛ, чтобы дать отдых Лантратову на два матча.

Такие провалы, как в игре со «Спартаком», очень плохо действуют на команду и защитников, особенно в начале матча. Сразу возникают нервозность и неуверенность. Обычно в командах любят таких вратарей, которые могут не вытащить из девятки, но не пустят пенку. Таким всегда был Акинфеев. Он не допускает ляпов, но и не берёт «мёртвые» мячи, за которые его не ругают. А когда вратарь допускает такие ошибки, то для команды это очень плохо, и это выбивает из колеи. Лантратов — сильный и хороший вратарь, но ему нужен отдых, и потом всё будет нормально», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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