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Тарханов: Василий Березуцкий засиделся у Слуцкого. Он готов к самостоятельной работе

Тарханов: Василий Березуцкий засиделся у Слуцкого. Он готов к самостоятельной работе
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Известный специалист Александр Тарханов прокомментировал назначение бывшего игрока московского ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого главным тренером азербайджанского «Сабаха». Ранее Березуцкий работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа».

«Василий Березуцкий готов к самостоятельной работе. «Сабах» также тренировал Мусаев, который потом пришёл в «Краснодар», набравшись опыта в других командах. Если Василий хорошо себя проявит в «Сабахе», то его могут позвать тренировать в Россию.

Березуцкому нельзя всё время быть вторым тренером — надо с чего-то начинать, чтобы быть главным. Он засиделся у Слуцкого, тем более Азербайджан ближе к России, чем Китай. А также там говорят на русском. Однозначно нельзя сказать, что всё получится, но зато он получит опыт», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 25 ноября, «Сабах» объявил о назначении Василия Березуцкого главным тренером клуба. На данный момент команда идёт на пятом месте в азербайджанской Премьер-лиге. С 2021 по 2024 год «Сабах» тренировал российский специалист Мурад Мусаев.

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