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«Оценка — на двоечку». Станислав Черчесов — о работе в сборной Казахстана

«Оценка — на двоечку». Станислав Черчесов — о работе в сборной Казахстана
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Российский специалист Станислав Черчесов оценил свою работу в национальной команде Казахстана.

— Какую задачу ставили ваши работодатели перед вами?
— Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице — можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали — работа идёт, которая не видна. Но перестройка идёт полным ходом. Когда принимаешь команду, жеребьёвка уже прошла и ты знаешь, с кем придётся играть. Мы когда это обсуждали с президентом [федерации], естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.

Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путём за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определённый шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.

— Вас могли после таких результатов уволить? Вы же рисковали.
— Рискуешь ты всегда. Ещё ни разу не было, чтобы ты пришёл в какую-то команду, где всё в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждёт. Я не один, есть тренерский штаб, мы всё просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идёт, мы взяли четверых игроков из молодёжной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Команда Станислава Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций УЕФА, уступив сборной Норвегии со счётом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 Лиги В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в Лиге.

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