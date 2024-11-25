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Даниэль Себальос прокомментировал победу «Реала» над «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги

Даниэль Себальос прокомментировал победу «Реала» над «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги
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Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос прокомментировал победу «сливочных» над «Леганесом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 43'     0:2 Вальверде – 66'     0:3 Беллингем – 85'    

«Я думаю, что мы провели очень полную игру от начала и до конца. Мы смогли забить первый гол в конце первого тайма и были хороши до конца. Команде нужно было узнать друг друга немного больше. У нас было мало времени на работу, но мы становимся всё более и более надёжными и лучше работаем в обороне. Вы можете увидеть это в результатах. Я очень счастлив, после травмы долгое время работал. Физически чувствую себя хорошо. Я доволен началом, тем, что отыграл 90 минут, и победой», — приводит слова Себальоса AS.

В текущем сезоне полузащитник провёл за мадридский «Реал» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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