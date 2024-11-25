Даниэль Себальос прокомментировал победу «Реала» над «Леганесом» в 14-м туре Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос прокомментировал победу «сливочных» над «Леганесом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Я думаю, что мы провели очень полную игру от начала и до конца. Мы смогли забить первый гол в конце первого тайма и были хороши до конца. Команде нужно было узнать друг друга немного больше. У нас было мало времени на работу, но мы становимся всё более и более надёжными и лучше работаем в обороне. Вы можете увидеть это в результатах. Я очень счастлив, после травмы долгое время работал. Физически чувствую себя хорошо. Я доволен началом, тем, что отыграл 90 минут, и победой», — приводит слова Себальоса AS.

В текущем сезоне полузащитник провёл за мадридский «Реал» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.