Корредера: Фернандес сказал, что всем доволен в России. Он помог мне принять решение

Испанский хавбек «Химок» Алекс Корредера рассказал, что защитник подмосковного клуба Дани Фернандес помог ему в решении по поводу перехода в команду РПЛ.

— Ты играл в Испании с Дани Фернандесом. Консультировался с ним перед переездом в Россию?

— Да, конечно. Я поговорил с Дани, прежде чем принять решение. Разузнал у него о новой лиге, стране. Он сказал, что очень всем доволен. Дани помог мне принять это решение, — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн.