Алекс Корредера: у Амира Натхо была самая крутая тачка в дубле «Барселоны»!

Полузащитник футбольного клуба «Химки» испанец Алекс Корредера высказался об экс-игроке дубля «Барселоны» россиянине Амире Натхо.

— Помнишь Амира Натхо?

— Конечно, помню! Не знаю, где он сейчас.

— Мало кто знает.

— Он был очень забавным парнем. Но немного сдержанным, поскольку не знал испанского языка. Однако он был хорошим футболистом. Не знаю, как у него сложилась жизнь и карьера после «Барсы», но Натхо определённо обладал талантом.

— У него уже тогда была дорогая машина.

— Ха-ха, у него была самая крутая тачка в дубле «Барсы».

— Не поэтому ли он не добился успеха в Испании?

— Ну, футбол в Испании очень сложный. Даже самым большим талантам непросто там преуспеть. Причин может быть тысяча: травмы, возможности, незнание языка и так далее. Есть много факторов, как и в жизни, — сказал Алекс Корредера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Амир Натхо в 2023-2024 годах выступал за команду Медиалиги 2DROTS. Он — двоюродный брат бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной Израиля Бибраса Натхо.