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«Зенит» завершил месяц борьбы с кибербуллингом

«Зенит» завершил месяц борьбы с кибербуллингом
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Санкт-Петербургский «Зенит» во второй раз принял участие во Всероссийском проекте по борьбе с кибербуллингом.

25 ноября состоялась премьера специального выпуска проекта «Каждый третий», герои которого обсуждают, что такое кибербуллинг и как с ним бороться. Зенитовцы Александр Соболев и Михаил Кержаков, легенда клуба Владислав Радимов и давний болельщик сине-бело-голубых Антон Лиссов присоединились к ведущим проекта — клиническому психологу Олесе Васильевой и Николаю Маратканову, чтобы порассуждать, как проявляется кибербуллинг в футбольной среде и как от него уберечь себя и окружающих. Звёздный гость рубрики «Гневные комментарии» — президент Winline МФЛ Николай Осипов.

Ранее 2 ноября футбольный клуб «Зенит» посвятил матч с махачкалинским «Динамо» социальной акции по борьбе с кибербуллингом. На «Газпром Арене» открылась специальная образовательная площадка проекта — фотозона с информационными карточками об экологичном общении и сетевом этикете. Игроки обеих команд вышли на поле в сопровождении детей с белыми сердцами в руках, которые являются символом акции, а диктор стадиона призвал болельщиков помогать тем, кто столкнулся с травлей в интернете и за его пределами.

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