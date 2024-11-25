Черчесов заявил, что ему был бы интересен товарищеский матч Казахстана и России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался по поводу проведения товарищеского матча с национальной командой России.

— А с Россией не хотите товарищеский матч? Не было разговоров?

— У меня каждый раз спрашивают, мой ответ не поменяется. От моих хотелок ничего не зависит. Мои хотелки должны быть с реалиями нашей команды: выгодно это нам или невыгодно.

— Вам бы этого хотелось?

— Жеребьёвка. Есть команды. Хочешь или не хочешь, ты стараешься по возможности сыграть контрольный матч с командой, которая схожа [по стилю]. Хотя бы вещи какие-то проверить. А так, нам было бы интересно. Потому что, опять же, проверить себя, во-вторых, как я в шутку сказал, чтобы никому обидно не было. Сыграть и там, и тут, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Команда Станислава Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций УЕФА, уступив сборной Норвегии со счётом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 Лиги В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в Лиге.