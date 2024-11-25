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Испанский полузащитник «Химок» Корредера назвал любимое место в Москве

Испанский полузащитник «Химок» Корредера назвал любимое место в Москве
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Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал, какое место в Москве нравится ему больше всего.

«Я был в Москва-Сити. Очень нравится Красная площадь. Волшебное место! Находясь там, ты словно пропитываешься духом истории. Мы уже несколько раз выбирались туда погулять с Дани», — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Алекс Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн по версии Transfermarkt.

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