Испанский полузащитник «Химок» Корредера назвал любимое место в Москве

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал, какое место в Москве нравится ему больше всего.

«Я был в Москва-Сити. Очень нравится Красная площадь. Волшебное место! Находясь там, ты словно пропитываешься духом истории. Мы уже несколько раз выбирались туда погулять с Дани», — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Алекс Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн по версии Transfermarkt.