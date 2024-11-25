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Тренер сборной Казахстана Черчесов отреагировал на слухи о предложениях от клубов

Тренер сборной Казахстана Черчесов отреагировал на слухи о предложениях от клубов
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов заявил, что он сосредоточен только на своей текущей работе.

— Говорят, вас активно сватают в клубы РПЛ.
— Как есть, так есть. Никогда не разговаривал. Работая на одном месте, я никогда не думаю о другом. Вообще ни разу. Я же не могу выключить телефон.

— То есть звонят?
— Главное — моя реакция. Я работаю, у нас сейчас будет новый президент [федерации].

— Предложения были?
— А почему РПЛ? Я хочу концентрироваться на своей работе. Я занят своей работой. Вопросы есть, но, когда ты работаешь, ты никогда не отвлекаешься. Никаких дум у нас о чём-то другом нет. На сегодня это сборная Казахстана, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Команда Станислава Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций УЕФА, уступив сборной Норвегии со счётом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 Лиги В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в Лиге.

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