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Николай Наумов: «Локомотиву» реальнее выиграть Кубок России, чем РПЛ

Николай Наумов: «Локомотиву» реальнее выиграть Кубок России, чем РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники сыграют с московским «Динамо». Первая встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» должен обыгрывать «Динамо», потому что железнодорожники — кубковая команда. «Локомотиву» надо забрать Кубок России, ведь это сделать реальнее, чем выиграть чемпионат России. Тем более команда выиграла первый матч, а сейчас их устроит ничья. Галактионову надо разумно построить игру — не бежать вперёд и открывать зону сзади, а сыграть компактно, как с «Зенитом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ между «Локомотивом» и динамовцами состоится в четверг, 28 ноября, и начнётся в 19:30 мск.

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