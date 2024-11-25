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«Посмотрим». Станислав Черчесов — о продолжении работы в сборной Казахстана

«Посмотрим». Станислав Черчесов — о продолжении работы в сборной Казахстана
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался по поводу продолжения работы в расположении национальной команды.

— Вам хотелось бы дальше продолжать работу? Вам будет обидно, если вас уволят?
— Давайте дождёмся, придёт новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их «покусываю» в раздевалке за какие-то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре возглавлявший Казахстанскую федерацию Адилет Барменкулов принял решение покинуть должность по собственному желанию. Он пригласил Черчесова в сборную.

Команда Станислава Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций УЕФА, уступив сборной Норвегии со счётом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 Лиги В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в Лиге.

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