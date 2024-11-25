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Перес: нет времени на отдых, поэтому риск получения травмы возрастает

Перес: нет времени на отдых, поэтому риск получения травмы возрастает
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что увеличение количества матчей негативно влияет на здоровье футболистов.

«Недостаток отдыха и все эти игры влияют на здоровье игроков. Беллингему 21 год, он сыграет 251 игру. В его возрасте Бекхэм сыграл всего 54. Физическое и психическое давление непропорционально. Нет времени на отдых, поэтому риск получения травмы возрастает», — приводит слова Переса Give me Sport.

В последнее время УЕФА и ФИФА активно увеличивают количество матчей в сезоне. Новые форматы еврокубков и клубного чемпионата мира предполагают, что команды сыграют на несколько матчей больше, чем год назад. Это вызвало недовольство среди футбольной общественности, особенно среди игроков и тренеров.

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