«Шаг в сторону большой цели и мечты». Брат Фёдора Чалова — о трансфере в ПАОК

Даниил Чалов поделился мнением о переходе своего брата форварда сборной России Фёдора Чалова из московского ЦСКА в греческий ПАОК.

«Сейчас Федя в Греции. Я хорошо знаю, как тяжело даются перемены и как сложно на них решиться. При этом надо понимать, что эти перемены и решения дают бесценный опыт. Да, Федя очень любит ЦСКА, многое сделал для клуба, как и клуб для него. Для него это дом, он закладывал первый камень стадиона, для него там всё родное и знакомое. Кто-то скажет, что это надуманные вещи, но Федя на самом деле трепетно к такому относится. Просто внутри него живёт профессиональный футболист. Федя хотел сделать шаг туда, где всё в его руках. Да, ПАОК попал только в Лигу Европы, но никто ничего и не обещал. Это был шаг в неизвестность, шаг в сторону спорта, шаг в сторону большой цели и мечты. Я рад, что он его сделал. Это новый вызов и новое вдохновение», – сказал Даниил Чалов.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за греческий клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить всего один мяч и отдать три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.