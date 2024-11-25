«Раз шутку не поняли, значит, я неправ». Черчесов — об инциденте на пресс‑конференции

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал об инциденте с журналистом на пресс-конференции после матча Лиги наций УЕФА со сборной Словении (0:1).

— Казахстанские журналисты цепкие и острые по отношению к вам, они не видят предпосылок для отставки. А вы ждали такой реакции?

— Если они хотят, чтобы команда побеждала, первый, кто этого хочет, я.

— Эмоциональная была реакция по поводу казахского языка?

— Вы спрашиваете, а мне даже ответить нечего. Ничего вообще не было. Реально, вообще. Говорю как есть. Никаких предпосылок для того, чтобы так раздувать. Ни на одного [журналиста] я не покосился, не обиделся, ничего плохого не сказал. Делаю своё дело. Я и над собой шучу, как вы видите.

Журналист в форме «ПСЖ» пришёл на матч сборной и задавал первый вопрос. Я с ним в шутливой форме. Раз шутку не поняли, значит, я неправ. Хотя извиняться смысла нет, потому что я ничего не сделал. Я даже попросил его встать и повернуться, чтобы люди поняли, что мы имели в виду, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов был оштрафован за высказывание на послематчевой пресс‑конференции. К российскому специалисту на казахском языке обратился один из местных журналистов. Тренер перебил журналиста и спросил: «Ты по‑французски сейчас говоришь?» Министерство туризма и спорта Казахстана требовало от Казахстанской федерации футбола предоставить объяснения по инциденту, а также провести разъяснительную работу с Черчесовым, чтобы тот уважительнее относился к государственному языку.

Команда Станислава Черчесова 17 ноября потерпела пятое поражение в Лиге наций УЕФА, уступив сборной Норвегии со счётом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 Лиги В. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в Лиге.