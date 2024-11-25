Гладилин: для Василия Березуцкого любой результат в «Сабахе» будет положительным

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался по поводу назначения Василия Березуцкого главным тренером «Сабаха». Напомним, сегодня, 25 ноября, азербайджанский клуб объявил о новом специалисте.

«Правильно, что Василий Березуцкий выбрал «Сабах». Многие начинают с команд не с таким громким именем. Это первый этап самостоятельный работы. Неизвестно, получится или нет, но в любом случае это большой опыт. Тренерская деятельность такая, что где-то получилось, а где-то — не очень. Для Березуцкого любой результат в «Сабахе» будет положительным.

Никаких трудностей в Азербайджане нет. У Василия хорошее знание английского языка, так что точно не будет проблем с языковым барьером. А также у него хорошее футбольное образование. Он уже засиделся в помощниках у Слуцкого, ведь приобрёл опыт. Конечно, на каком-то этапе обязательно нужно поработать помощником основной команды, чтобы получить опыт от квалифицированного специалиста. А уже теперь сам будет работать, продвигая свои мысли и идеи», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.