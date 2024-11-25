Корредера: по сравнению со вторым испанским дивизионом российские стадионы просто огромны!

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера поделился своим мнением о российских футбольных стадионах, сравнив их с аренами второго испанского дивизиона.

«Большинство арен прекрасны. Я знаю, что на многих из них проводились матчи чемпионата мира. По сравнению со вторым испанским дивизионом российские стадионы просто огромны! Кроме того, они новые и удобные для людей», — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне Алекс Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн по версии Transfermarkt.