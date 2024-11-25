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Константин Генич — представителю Дзюбы: занимайтесь карьерой вашего клиента

Константин Генич — представителю Дзюбы: занимайтесь карьерой вашего клиента
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Спортивный комментатор и журналист Константин Генич ответил Леониду Гольдману, представителю нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Я читал интервью его представителя Леонида Гольдмана. Вот он начал ещё и нас учить, как отвечать, как реагировать. «Какой молодец Шнякин, вот как всё расписал, у него адекватная позиция. Журавель — пёс смердячий, который вообще не должен ничего вякать.

Ну а Генич — ну я не понимаю, что он такого сказал. Можно же было считать интонацию, что Артём шутил.

Ну, Леонид, занимайтесь карьерой вашего клиента и не рассказывайте, как реагировать комментатору», — сказал Генич в видео, опубликованном в телеграм-канале «Футбольный Биги».

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