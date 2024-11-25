Оливье Жиру выставил на аукцион свою футболку в форме ФК «Лос-Анджелес»

Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру выставил на аукцион свою футболку в форме футбольного клуба МЛС «Лос-Анджелес».

«Для меня большая гордость и честь выставить на аукцион эту особенную футболку. Я надел эту майку 25 сентября во время финала Кубка США. Мы стали чемпионами, и поэтому эта майка имеет особую ценность в моих глазах. Я надеюсь, что вы проявите щедрость в пользу наших христианских братьев и сестёр, преследуемых на Востоке и, в частности, в Армении.

Я счастлив, что выиграл этот новый титул, и я знаю, что это пожертвование благословит всех наших братьев и сестёр, которых сегодня преследуют и которые нуждаются в поддержке. Итак, как говорит Иисус, нужно дарить больше радости, чем получать. Для меня большая честь выставить эту футболку на аукцион. Я рассчитываю на вас», — сказал Жиру на своей странице в социальных сетях.

38-летний Жиру отметился забитым мячом в финальном матче Кубка США между ФК «Лос-Анджелес» и «Спортинг Канзас-Сити» (3:1). В прошедшем чемпионате МЛС француз провёл 14 матчей и отметился двумя результативными передачами.