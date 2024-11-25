Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: опыт Василия Березуцкого принесёт огромную пользу «Сабаху»

Валерий Кечинов: опыт Василия Березуцкого принесёт огромную пользу «Сабаху»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу назначения Василия Березуцкого главным тренером «Сабаха». Напомним, сегодня, 25 ноября, азербайджанский клуб объявил о новом специалисте.

«Василий Березуцкий — харизматичный и опытный человек. Сколько он поиграл и принёс пользы российскому футболу. Ему есть чем поделиться, ведь он с характером и со стержнем. Думаю, опыт Березуцкого принесёт огромную пользу «Сабаху». Надеюсь, в будущем эту пользу он будет приносить уже российскому футболу. Конечно, если он проявит себя в Азербайджане, а его команда будет в фаворитах чемпионата, то в России на него обратят внимание. Потому что это яркая фигура для российского футбола», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Гладилин: для Василия Березуцкого любой результат в «Сабахе» будет положительным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android