Валерий Кечинов: опыт Василия Березуцкого принесёт огромную пользу «Сабаху»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу назначения Василия Березуцкого главным тренером «Сабаха». Напомним, сегодня, 25 ноября, азербайджанский клуб объявил о новом специалисте.

«Василий Березуцкий — харизматичный и опытный человек. Сколько он поиграл и принёс пользы российскому футболу. Ему есть чем поделиться, ведь он с характером и со стержнем. Думаю, опыт Березуцкого принесёт огромную пользу «Сабаху». Надеюсь, в будущем эту пользу он будет приносить уже российскому футболу. Конечно, если он проявит себя в Азербайджане, а его команда будет в фаворитах чемпионата, то в России на него обратят внимание. Потому что это яркая фигура для российского футбола», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.