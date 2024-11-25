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Брайен: Неймар получал от «ПСЖ» € 200 тыс. за то, что подходил к фанатам после матча

Брайен: Неймар получал от «ПСЖ» € 200 тыс. за то, что подходил к фанатам после матча
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Бывший английский футболист Льюис Брайен рассказал, что нападающий «Аль-Хиляля» бразилец Неймар получал € 200 тыс. за то, что после матча подходил к болельщикам, когда играл в «ПСЖ».

«Самый безумный пункт, который я когда-либо слышал, — это Неймар в «ПСЖ»! На тренерских курсах я был у сотрудника клуба «ПСЖ». Он сказал, что в контракте Неймара есть пункт, согласно которому каждый раз, когда он подходил и аплодировал болельщикам после матча, он получал бонус в размере € 200 тыс.!» — приводит слова Брайена Give me Sport.

В текущем сезоне Неймар провёл за клуб во всех турнирах всего два матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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