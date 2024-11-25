Гладилин: Угальде зависим от партнёров, но его начали правильно использовать в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде. В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который прошёл в субботу, 23 ноября, нападающий оформил покер.

«Угальде адаптировался. В «Спартаке» правильно построили игру команды, потому что такой нападающий, как Угальде, зависим от партнёров. Его стали правильно использовать, и пошло взаимопонимание с футболистами атаки. В этом заслуга Станковича. В последних четырёх играх он нашёл правильную схему игры и выстроил линию атаки, где не дёргает ребят. Не сказал бы, что Угальде — ключевой футболист «Спартака». В каждой линии есть очень сильные игроки, а в атаке — Барко и Бонгонда», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Угальде провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.