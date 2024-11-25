Гладилин: Угальде зависим от партнёров, но его начали правильно использовать в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде. В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который прошёл в субботу, 23 ноября, нападающий оформил покер.
«Угальде адаптировался. В «Спартаке» правильно построили игру команды, потому что такой нападающий, как Угальде, зависим от партнёров. Его стали правильно использовать, и пошло взаимопонимание с футболистами атаки. В этом заслуга Станковича. В последних четырёх играх он нашёл правильную схему игры и выстроил линию атаки, где не дёргает ребят. Не сказал бы, что Угальде — ключевой футболист «Спартака». В каждой линии есть очень сильные игроки, а в атаке — Барко и Бонгонда», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В текущем сезоне Угальде провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.
- 25 ноября 2024
-
20:19
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:38
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
18:53
-
18:51
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:38
-
18:27
-
18:27
-
18:20
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:47
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:30