«Бавария» будет особенно прессинговать вратаря». Гарри Кейн — о матче с «ПСЖ» Сафонова

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча Лиги чемпионов — 2024/2025 с французским «ПСЖ», который состоится во вторник, 26 ноября.

«Это будет очень сложный матч. Это отличная команда. Мы постараемся взять мяч под контроль. Мы обязательно будем прессинговать их, особенно вратаря», — сказал Кейн на пресс-конференции.

В последнем матче «ПСЖ» (с «Тулузой» в рамках 12-го тура чемпионата Франции) ворта парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Игра завершилась победой действующего чемпиона Франции со счётом 3:0.

после четырёх туров Лиги чемпионов «Бавария» занимает 17-е место с 16 очками, «ПСЖ» — на 25-й позиции (4).