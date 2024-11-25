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«Бавария» будет особенно прессинговать вратаря». Гарри Кейн — о матче с «ПСЖ» Сафонова

«Бавария» будет особенно прессинговать вратаря». Гарри Кейн — о матче с «ПСЖ» Сафонова
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча Лиги чемпионов — 2024/2025 с французским «ПСЖ», который состоится во вторник, 26 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет очень сложный матч. Это отличная команда. Мы постараемся взять мяч под контроль. Мы обязательно будем прессинговать их, особенно вратаря», — сказал Кейн на пресс-конференции.

В последнем матче «ПСЖ» (с «Тулузой» в рамках 12-го тура чемпионата Франции) ворта парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Игра завершилась победой действующего чемпиона Франции со счётом 3:0.

после четырёх туров Лиги чемпионов «Бавария» занимает 17-е место с 16 очками, «ПСЖ» — на 25-й позиции (4).

Турнирная таблица Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
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