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Испанский полузащитник «Химок» Корредера рассказал о курьёзном случае в Москве

Испанский полузащитник «Химок» Корредера рассказал о курьёзном случае в Москве
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Полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал о своём забавном случае в Москве.

— В курьёзные ситуации попадал? Твой друг Фернандес уже успел заблудиться у стадиона в Химках.
— Ха-ха, он мне рассказывал. Один раз мне нужно было воспользоваться такси. Я неправильно указал адрес и приехал не туда, куда надо. Долго пытался объясниться с водителем, что мне нужно в совершенно другое место. Поэтому стараюсь не выдвигаться куда-то в одиночку. Выбираемся погулять за компанию с Дани, Лукасом [Верой]. Они живут в России чуть дольше и понимают местных получше меня, — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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