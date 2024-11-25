Эд Ширан извинился за свою выходку после матча «Манчестер Юнайтед»

Известный музыкант Эд Ширан извинился за то, что прервал интервью главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима в прямом эфире после матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (1:1). Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

«Прошу прощения, если я вчера обидел Аморима. Я в тот момент не понимал, что у него берут интервью. Забежал поздороваться и попрощаться с Джейми. Очевидно, чувствую себя идиотом, но жизнь продолжается. Отличная игра, поздравляю всех причастных», — написал Ширан в социальной сети.

Рубен Аморим давал интервью у кромки поля в окружении нескольких телевизионных экспертов, и в этот момент подошёл Эд Ширан и поприветствовал бывшего футболиста «Ливерпуля» Джейми Реднаппа. Аморим прекратил отвечать на вопрос, а камера переключилась на Ширана.

На второй минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд открыл счёт. Ответный мяч «Ипсвич Таун» на 43-й минуте забил форвард Омари Хатчинсон — 1:1.

Минувшим летом стало известно, что Эд Ширан приобрёл пакет акций «Ипсвич Таун».