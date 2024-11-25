Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался об игре Сафонова в матче с «Тулузой»
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Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Витинья высказался об игре российского вратаря Матвея Сафонова в матче 12-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:0). Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35' 2:0 Бералдо – 84' 3:0 Витинья – 90+1'
«У нас отличная команда и тренер. С Сафоновым всё было в порядке, мы были этому рады. Когда все игроки активны, это хорошо», — сказал Витинья на пресс-конференции.
После 12 сыгранных матчей «ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Нантом». Матч состоится 30 ноября, начало игры — в 23:00 мск.
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