Луис Энрике ответил на вопрос о прогрессе Матвея Сафонова в «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о российском голкипере парижского клуба Матвее Сафонове.
— Сафонов играл в последних матчах, что вы думаете про его прогресс за последние недели? — Сафонов? Моя цель – чтобы все игроки были готовы сыграть все матчи. Все! — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.
В последнем матче «ПСЖ» (с «Тулузой» в рамках 12-го тура чемпионата Франции) ворта парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Игра завершилась победой действующего чемпиона Франции со счётом 3:0.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35' 2:0 Бералдо – 84' 3:0 Витинья – 90+1'
Во вторник, 26 ноября, «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов — 2024/2025 с мюнхенской «Баварией».
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