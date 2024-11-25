Луис Энрике ответил на вопрос о прогрессе Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о российском голкипере парижского клуба Матвее Сафонове.

— Сафонов играл в последних матчах, что вы думаете про его прогресс за последние недели? — Сафонов? Моя цель – чтобы все игроки были готовы сыграть все матчи. Все! — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.

В последнем матче «ПСЖ» (с «Тулузой» в рамках 12-го тура чемпионата Франции) ворта парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Игра завершилась победой действующего чемпиона Франции со счётом 3:0.

Во вторник, 26 ноября, «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов — 2024/2025 с мюнхенской «Баварией».