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Полузащитник «Химок» Корредера назвал главные отличия российского футбола от испанского

Полузащитник «Химок» Корредера назвал главные отличия российского футбола от испанского
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Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера сравнил футбол в России и в Испании и назвал главные отличия.

«Футбол здесь совсем другой, нежели в Испании. Более быстрый и атлетичный. Меньше контроля мяча. Команды стараются играть в быстрый пас. На выезде многие клубы действуют закрыто, отправляя вперёд всего трёх-четырёх футболистов», — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне Алекс Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн по версии Transfermarkt.

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