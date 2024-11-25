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Корредера: слышал, что «Зенит» — самый богатый клуб России. Эту команду знает весь мир

Корредера: слышал, что «Зенит» — самый богатый клуб России. Эту команду знает весь мир
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Испанский полузащитник подмосковных «Химок» Алекс Корредера высказался о «Зените».

— Я слышал, что «Зенит» — самый богатый клуб России. Я ещё не играл против него, но этот клуб знает весь мир. Понятно, что это большая команда.

— Знаешь испанцев, игравших там?
— К сожалению, нет.

— А Хави Гарсия?
— А, это полузащитник, который был в «Манчестер Сити»? Его знаю, конечно, — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

Очный матч «Химок» и «Зенита» состоится 20 апреля 2025 года.

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