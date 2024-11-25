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Алекс Корредера предположил, кто из футболистов «Химок» мог бы заиграть в Испании

Алекс Корредера предположил, кто из футболистов «Химок» мог бы заиграть в Испании
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Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера рассказал, кто из нынешних игроков российского клуба мог бы заиграть в чемпионате Испании.

«По манере игры? Таких много. Лукас Вера имеет качества, чтобы заиграть в любом месте. Дани, конечно. Бакаев — это что-то особенное. На самом деле у нас много классных мастеров — Джикия, Мирз, Заба. Знаю, что парни играли в больших клубах. Все они добились бы успеха в Испании. Но, конечно, им потребовалось бы немного времени, чтобы приспособиться к нашему футболу», — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне Алекс Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн по версии Transfermarkt.

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