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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимал «Локомотив» (5:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«На данный момент Левников — лучший арбитр, который у нас есть. Можно говорить о непоказе жёлтой Батракову и о других моментах. Но это абсолютно нормальная и правильная работа — тактика арбитра выстроена логично. Как говорится, нет драки — и слава богу. Сложная игра, но Левников выдержал линию и справился. Главное, чтобы не снижал к себе требований. Для департамента это надёжный человек, который выполняет требования», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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