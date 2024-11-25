Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимал «Локомотив» (5:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«На данный момент Левников — лучший арбитр, который у нас есть. Можно говорить о непоказе жёлтой Батракову и о других моментах. Но это абсолютно нормальная и правильная работа — тактика арбитра выстроена логично. Как говорится, нет драки — и слава богу. Сложная игра, но Левников выдержал линию и справился. Главное, чтобы не снижал к себе требований. Для департамента это надёжный человек, который выполняет требования», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.