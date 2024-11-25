Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимал «Локомотив» (5:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«На данный момент Левников — лучший арбитр, который у нас есть. Можно говорить о непоказе жёлтой Батракову и о других моментах. Но это абсолютно нормальная и правильная работа — тактика арбитра выстроена логично. Как говорится, нет драки — и слава богу. Сложная игра, но Левников выдержал линию и справился. Главное, чтобы не снижал к себе требований. Для департамента это надёжный человек, который выполняет требования», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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