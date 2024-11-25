«Это беда». Арбитр Федотов раскритиковал судейство в матче «Крылья Советов» — «Ахмат»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 16-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом» (2:1).

«Здесь беда. В двух моментах Шадыханов находился в хорошей позиции, но продолжал игру, несмотря на фолы. Первый — эпизод с Садулаевым в штрафной на 63-й минуте. VAR зачем-то позвал Шадыханова к монитору и показал ему ракурс из космоса. Обычно логика такая: смотрят, фол ли это для арбитра, а дальше рассматривают санкции. Скорее всего, здесь смотрели на красную. Не могу сказать, почему Шадыханов не досмотрел повтор. Он просто развернулся и назначил 11-метровый. Этот момент сравнивают с удалением игрока «Динамо» Махачкала в кубковом матче со «Спартаком», но они абсолютно разные. Здесь игрок «Крыльев» выпрыгивал за мячом, оставив ногу на газоне, а остальное делал Садулаев — почувствовал контакт в колене и зацепился ногой за соперника. Это не нарушение со стороны «Крыльев». Даже можно говорить о фоле Садулаева.

В следующем эпизоде игрок «Ахмата» наступил сопернику на голеностоп. Это неназначенный 11-метровый и непоказанная жёлтая, которая стала бы для футболиста второй. Шадыханов, находясь в хорошей позиции, жестом продолжил игру. Значит, для него это не нарушение.

И таких непоказанных карточек в игре было много. Швец, у которого уже есть три жёлтые, очень напрашивался на дисквалификацию. Например, на 19-й минуте — открытый момент. Швец взял соперника за шею, развернул его и бросил. Это полное неуважение к игре.

Итог: на 19-й минуте Шадыханов не показал жёлтую игроку «Ахмата», на 63-й ошибочно назначил 11-метровый после просмотра повтора, а потом ошибочно не назначил 11-метровый и не показал сфолившему игроку вторую жёлтую. Плохое судейство», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.