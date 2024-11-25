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Арбитр Федотов разобрал судейство Карасёва в матче «Зенита» с «Оренбургом»

Арбитр Федотов разобрал судейство Карасёва в матче «Зенита» с «Оренбургом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал санкт-петербургский «Зенит» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Несложная игра для Карасёва. Правильно показал вторую жёлтую Коваленко, но она простая и очевидная. Некоторые сравнивают её с моментом в матче «Зенита» с «Локомотивом», когда не показали вторую жёлтую Батракову. Но это две абсолютно разные игры по всем параметрам, и это больше проблема игрока «Оренбурга», который почему-то решил в центре поля пойти в отбор в безрассудной манере. Карасёв разобрался.

Был ещё момент, когда в концовке отменили гол «Зенита». Сложный эпизод для ассистента, ему перекрывали обзор, поэтому он не увидел, касался ли нападающий мяча. VAR в лице Цыганка разобрался и правильно отменил гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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