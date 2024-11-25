Арбитр Федотов разобрал судейство Карасёва в матче «Зенита» с «Оренбургом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал санкт-петербургский «Зенит» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Несложная игра для Карасёва. Правильно показал вторую жёлтую Коваленко, но она простая и очевидная. Некоторые сравнивают её с моментом в матче «Зенита» с «Локомотивом», когда не показали вторую жёлтую Батракову. Но это две абсолютно разные игры по всем параметрам, и это больше проблема игрока «Оренбурга», который почему-то решил в центре поля пойти в отбор в безрассудной манере. Карасёв разобрался.

Был ещё момент, когда в концовке отменили гол «Зенита». Сложный эпизод для ассистента, ему перекрывали обзор, поэтому он не увидел, касался ли нападающий мяча. VAR в лице Цыганка разобрался и правильно отменил гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.