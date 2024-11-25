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Нападающий «Аль-Насра» Роналду забил 912-й гол в карьере в матче с «Аль-Гарафой»

Нападающий «Аль-Насра» Роналду забил 912-й гол в карьере в матче с «Аль-Гарафой»
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В эти минуты проходит матч Лиги чемпионов АФК, в котором встречаются «Аль-Гарафа» и «Аль-Наср». Команды играют на стадионе «Тани-би-Яссим» в Дохе (Катар). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Шоном Эвансом (Австралия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт 0:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 5-й тур
25 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Гарафа
Доха, Катар
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Роналду – 46'     0:2 Анжело – 58'     0:3 Роналду – 64'     1:3 Хоселу – 75'    
Удаления: Сано – 84' / нет

На 46-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт. Этот гол стал для форварда 912-м в карьере.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 912 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 77 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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