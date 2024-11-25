Форвард «Аль-Насра» Роналду забил 913-й гол в карьере в матче с «Аль-Гарафой»

В эти минуты проходит матч Лиги чемпионов АФК, в котором встречаются «Аль-Гарафа» и «Аль-Наср». Команды играют на стадионе «Тани-би-Яссим» в Дохе (Катар). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Шоном Эвансом (Австралия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт 0:3.

На 46-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт. Затем на 58-й минуте увеличил преимущество гостей форвард Габриэл Анжело. Довёл счёт до разгромного на 64-й минуте снова Роналду, оформив дубль во встрече. Этот гол стал для нападающего 913-м в карьере.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 913 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 78 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.