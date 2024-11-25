Валерий Гладилин: у «Спартака» не будет проблем, если вылетит в Путь регионов от «Ростова»

Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» примет московский «Спартак». Игра состоится 27 ноября в 20:30 мск. В первой встрече сильнее оказались жёлто-синие (1:0).

«Спартак» сейчас на хорошем подъёме и ходу. Но футбол так устроен, что ЦСКА в первом тайме с «Ростовом» играл прилично и выглядел лучше, однако ростовчане проявили характер и вырвали победу. Поэтому результат в предстоящем кубковом матче может быть любой, потому что в РПЛ 10 команд, который могут спокойно обыграть друг друга. Но у «Спартака» не будет никаких проблем, если вылетит в Путь регионов — команда будет дальше продолжать бороться за Кубок России», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.