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Валерий Гладилин: у «Спартака» не будет проблем, если вылетит в Путь регионов от «Ростова»

Валерий Гладилин: у «Спартака» не будет проблем, если вылетит в Путь регионов от «Ростова»
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Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» примет московский «Спартак». Игра состоится 27 ноября в 20:30 мск. В первой встрече сильнее оказались жёлто-синие (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» сейчас на хорошем подъёме и ходу. Но футбол так устроен, что ЦСКА в первом тайме с «Ростовом» играл прилично и выглядел лучше, однако ростовчане проявили характер и вырвали победу. Поэтому результат в предстоящем кубковом матче может быть любой, потому что в РПЛ 10 команд, который могут спокойно обыграть друг друга. Но у «Спартака» не будет никаких проблем, если вылетит в Путь регионов — команда будет дальше продолжать бороться за Кубок России», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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