Лионель Месси будет продавать велосипеды — Relevo

Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси планирует начать продавать велосипеды в 2025 году. Об этом сообщил Relevo.

Аргентинец является большим поклонником велоспорта и хочет попробовать свои силы в продаже собственных велосипедов. Модель будет разработана совместно с известными велогонщиками мирового уровня. Это будут велосипеды премиум-класса с кастомизацией. Точная стоимость на данный момент неизвестна, но, по информации СМИ, цена будет варьироваться от € 10 тыс. до € 15 тыс.

В текущем сезоне Месси провёл за клуб 22 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач.