Максим Деменко не считает ничью «Краснодара» с «Химками» неожиданной

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Краснодаром» (2:2).

«Не сказал бы, что ничья «Краснодара» с «Химками» является неожиданной. Все понимали, что «Краснодар» должен побеждать, тем более клуб борется за первое место. Но «Химки» преподносят сюрпризы в матчах с лидерами. Можно вспомнить игры с «Зенитом» и «Локомотивом». Вроде бы «быки» выигрывали со счётом 2:1, но произошёл момент с пенальти. Сначала считал этот пенальти спорным, но после повторов было видно, что произошёл удар.

Лидерство в любом случае давит на команду. Это психологический момент. «Краснодар» хочет хорошо выглядеть на первом месте, отсюда давление, которое влияет на команду», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, набрав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.