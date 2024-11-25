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Аль-Гарафа — Аль-Наср, результат матча Лиги чемпионов АФК, счёт 1:3, 25 ноября 2024 года

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Гарафу» в матче Лиги чемпионов АФК
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Завершился матч 5-го тура Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Гарафа» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Тани-би-Яссим» в Дохе (Катар). В качестве главного арбитра встречи выступил Шон Эванс (Австралия). «Аль-Наср» обыграл «Аль-Гарафу» со счётом 3:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 5-й тур
25 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Гарафа
Доха, Катар
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Роналду – 46'     0:2 Анжело – 58'     0:3 Роналду – 64'     1:3 Хоселу – 75'    
Удаления: Сано – 84' / нет

На 46-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт. Затем на 58-й минуте увеличил преимущество гостей форвард Габриэл Анжело. Довёл счёт до разгромного на 64-й минуте снова Роналду, оформив дубль во встрече. Этот гол стал для нападающего 913-м в карьере. Один мяч хозяев отыграл Хоселу. На 84-й минуте был удалён защитник «Аль-Гарафы» Сейду Сано.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 913 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 78 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

После пяти сыгранных матчей «Аль-Наср» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов АФК, набрав 13 очков. «Аль-Гарафа» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав четыре очка. Возглавляет турнирную таблицу «Аль-Ахли», у которого 15 очков.

Календарь Лиги чемпионов АФК
Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК
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