Арбитр Федотов оценил работу судьи в матче ЦСКА — «Ростов»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу главного арбитра Павла Кукуяна в матче 16-го тура чемпионата России — 2024/2025 между московским ЦСКА и «Ростовом» (1:2).

«Нормальная работа Кукуяна, хотя игра была непростая. Приписал ему только непоказанные 100-процентные карточки. На 53-й минуте игрок «Ростова» не получил жёлтую за применение локтя в борьбе за мяч, но даже здесь Кукуян провёл беседу и объяснил, что так нельзя. Так что здесь всё хорошо.

И на 75-й минуте надо было показывать жёлтую футболисту «Ростова» за грубую игру. Тем не менее общая картинка — замечательная. Кукуяна по такой игре можно считать надёжным, на таких можно рассчитывать во второй части сезона. Назначение на Кубок он уже получил. Значит, департамент ему доверяет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 16 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Ростов» занимает восьмое место, набрав 20 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.