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Алекс Корредера: Москва — очень древний и вместе с тем современный город

Алекс Корредера: Москва — очень древний и вместе с тем современный город
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Испанский полузащитник подмосковных «Химок» Алекс Корредера поделился впечатлениями от пребывания в Москве.

«Говорю друзьям и родне, что это совершенно другая страна и климат. Здесь другой стиль жизни. Москва — очень древний и вместе с тем современный город. Это столица огромной страны. Все экономические и политические центры расположены здесь. В Москве есть много чего посмотреть и чем заняться», — сказал Корредера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Корредера сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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