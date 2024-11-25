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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодара» с «Химками»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодара» с «Химками»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» принимали «Краснодар» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Если оценивать игру целиком, то у Сухого всё хорошо и надёжно. На 13-й минуте не показал жёлтую игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки. У Сперцяна было два момента, и хотя бы в одном надо было наказывать.

На 90-й минуте Сухой не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара», но изменил решение после вмешательства VAR. Он был в идеальной позиции и, возможно, посчитал, что игрок «Химок» сам опасно шёл ногой. Но это не так, и хорошо, что вмешался VAR. Да, футболист «Химок» выставил ногу, но они с соперником шли к мячу параллельно, а не навстречу друг другу. И контакт пришёлся по икроножной мышце игроку «Химок». Футболист «Краснодара» опоздал и совершил фол по неосторожности. Непростой момент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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