Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодара» с «Химками»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» принимали «Краснодар» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Если оценивать игру целиком, то у Сухого всё хорошо и надёжно. На 13-й минуте не показал жёлтую игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки. У Сперцяна было два момента, и хотя бы в одном надо было наказывать.

На 90-й минуте Сухой не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара», но изменил решение после вмешательства VAR. Он был в идеальной позиции и, возможно, посчитал, что игрок «Химок» сам опасно шёл ногой. Но это не так, и хорошо, что вмешался VAR. Да, футболист «Химок» выставил ногу, но они с соперником шли к мячу параллельно, а не навстречу друг другу. И контакт пришёлся по икроножной мышце игроку «Химок». Футболист «Краснодара» опоздал и совершил фол по неосторожности. Непростой момент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.